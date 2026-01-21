9.5 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Politica

Giovanni Zannini accusato di corruzione in Campania

Da stranotizie
Giovanni Zannini accusato di corruzione in Campania

Giovanni Zannini, un importante esponente politico della zona di Caserta, ha una lunga storia di attività politica. La sua carriera è iniziata nel fortino di Mondragone, dove suo padre Michele, un importante esponente delle Acli, è stato sindaco. Zannini si è poi allargato verso l’Agroaversano e il territorio casertano, diventando un punto di riferimento per gli amministratori locali.

Zannini è stato eletto per tre volte consecutive nel consiglio regionale con voti sempre crescenti, diventando il primatista di preferenze nell’ultima tornata elettorale. Nonostante non sia mai stato assessore, si è sempre proposto come elemento di raccordo con le istituzioni regionali, riuscendo ad avere amministratori locali pronti a sostenerlo elettoralmente in ogni Comune del casertano.

La sua carriera politica è iniziata nel 2015, quando si candidò nella lista Centro democratico – Scelta civica, a sostegno di Vincenzo De Luca. Ottenne 2.686 preferenze e bastarono per entrare per la prima volta in consiglio regionale. Successivamente, si ricandidò per riconquistare il seggio nell’assemblea del Centro direzionale e fece il botto: 20.471 casertani scrissero il suo nome sulla scheda elettorale accanto al simbolo De Luca presidente.

Zannini ha poi cambiato campo e si è unito a Forza Italia, portando con sé un centinaio di amministratori locali. Durante la campagna elettorale, i dirigenti nazionali di Forza Italia parteciparono alla festa organizzata in un albergo di Caserta per celebrare la capacità di attrazione del partito. Il peso di Zannini a Caserta è stato premiato anche nella stessa lista dei candidati alle Regionali, con altri esponenti a lui vicini in lista.

Tuttavia, la sua carriera politica è stata offuscata da un’inchiesta per brogli elettorali, che si è conclusa con l’assoluzione di tutti gli indagati. Ora, Zannini è accusato di corruzione e i guai giudiziari tornano a fare capolino, oscurando l’entusiasmo del risultato elettorale di novembre.

Articolo precedente
Igor Volley Novara vince 3-0
Articolo successivo
Europa contro Usa: guerra dei dazi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.