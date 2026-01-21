Giovanni Zannini accusato di corruzione in Campania

Giovanni Zannini, un importante esponente politico della zona di Caserta, ha una lunga storia di attività politica. La sua carriera è iniziata nel fortino di Mondragone, dove suo padre Michele, un importante esponente delle Acli, è stato sindaco. Zannini si è poi allargato verso l’Agroaversano e il territorio casertano, diventando un punto di riferimento per gli amministratori locali.

Zannini è stato eletto per tre volte consecutive nel consiglio regionale con voti sempre crescenti, diventando il primatista di preferenze nell’ultima tornata elettorale. Nonostante non sia mai stato assessore, si è sempre proposto come elemento di raccordo con le istituzioni regionali, riuscendo ad avere amministratori locali pronti a sostenerlo elettoralmente in ogni Comune del casertano.

La sua carriera politica è iniziata nel 2015, quando si candidò nella lista Centro democratico – Scelta civica, a sostegno di Vincenzo De Luca. Ottenne 2.686 preferenze e bastarono per entrare per la prima volta in consiglio regionale. Successivamente, si ricandidò per riconquistare il seggio nell’assemblea del Centro direzionale e fece il botto: 20.471 casertani scrissero il suo nome sulla scheda elettorale accanto al simbolo De Luca presidente.

Zannini ha poi cambiato campo e si è unito a Forza Italia, portando con sé un centinaio di amministratori locali. Durante la campagna elettorale, i dirigenti nazionali di Forza Italia parteciparono alla festa organizzata in un albergo di Caserta per celebrare la capacità di attrazione del partito. Il peso di Zannini a Caserta è stato premiato anche nella stessa lista dei candidati alle Regionali, con altri esponenti a lui vicini in lista.

Tuttavia, la sua carriera politica è stata offuscata da un’inchiesta per brogli elettorali, che si è conclusa con l’assoluzione di tutti gli indagati. Ora, Zannini è accusato di corruzione e i guai giudiziari tornano a fare capolino, oscurando l’entusiasmo del risultato elettorale di novembre.