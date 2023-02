Giovanni Truppi, Infinite possibilità per essere finiti: album e tour

Giovanni Truppi annuncia il nuovo album Infinite possibilità per essere finiti e sette nuovi concerti.

Giovanni Truppi riparte. Dopo la partecipazione, non particolarmente fortunata, al Festival di Sanremo 2022, il cantautore partenopeo ha deciso di ripresentarsi sulle scene con un nuovissimo progetto formato da un album e sette appuntamenti dal vivo. Si intitola Infinite possibilità per essere finiti è il titolo del suo nuovo disco, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, e arriverà a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro, Poesia e civiltà. Scopriamo insieme i dettagli e le date dei concerti.

Giovanni Truppi lancia il suo nuovo album

“Il mio nuovo disco uscirà in primavera“, ha annunciato Truppi con un post sui social, aggiungendo: “Siccome mi sono reso conto che è un disco che acquista più senso se viene ascoltato dall’inizio alla fine, ho pensato di creare delle occasioni per fare in modo che accada“. Occasioni che si presenteranno dal vivo con nuovissimi concerti in giro per l’Italia,

Prima ancora dell’uscita dell’album l’artista partirà quindi per un breve tour per fare in modo che i suoi fan possano ascoltare in anteprima le canzoni del nuovo album, accompagnate dalle immagini del teatro d’ombre di Unterwasser.

Le date e i biglietti dei concerti

Tour organizzato da Ponderosa, sarà composto da sette concerti in diversi teatri italiani e in locali intimi ma non di poco valore, per presentare in anteprima tutte le sue nuove canzoni.

Questo il calendario completo con tutti gli appuntamenti già ufficializzati:

– 1° aprile al Teatro del Parco a Mestre (Venezia)

– 5 aprile al District 272 di Milano

– 6 aprile al Garibaldi di Prato

– 13 aprile al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese (Torino)

– 14 aprile al TPO di Bologna

– 15 aprile al Teatro Acacia di Napoli

– 16 aprile allo Spazio Rossellini di Roma

Di seguito il post con l’annuncio del cantautore partenopeo: