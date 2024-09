Giovanni Toti: Accordo sulla Pena per Corruzione Impropria e Finanziamento Illecito

Giovanni Toti, ex governatore della Liguria, ha raggiunto un accordo con la Procura di Genova per il patteggiamento riguardo alle accuse di corruzione impropria e finanziamento illecito, che lo hanno portato a dimettersi lo scorso maggio. La pena prevista di 2 anni e 1 mese sarà sostituita con 1500 ore di lavori socialmente utili. Nell’accordo, stabilito tra i pubblici ministeri e il suo avvocato Stefano Savi, è anche inclusa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’impossibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni durante la durata della pena. Inoltre, Toti dovrà restituire 84.100 euro.

L’avvocato ha spiegato che la Procura ha riconosciuto che Toti “non ha mai usufruito personalmente” dei fondi raccolti dal suo comitato politico, i quali sono stati utilizzati esclusivamente per attività politiche. Sono state anche ritenute valide le operazioni svolte dalla pubblica amministrazione in relazione ai versamenti.

Dopo la revoca dei domiciliari a seguito dell’arresto del 7 maggio, Toti ha espresso sentimenti contrastanti. Da un lato, si è detto deluso per non aver potuto difendere completamente la sua innocenza, ma d’altro canto è sollevato per il riconoscimento di alcune delle sue argomentazioni. Riguardo alla questione della corruzione impropria, ha sottolineato la difficoltà di provare tali accuse a causa della loro natura evasiva.

Le accuse di corruzione e di altri reati sono state in gran parte fatte cadere, lasciando in piedi solo la questione della corruzione impropria legata a “atti legittimi degli uffici”. La situazione ora passa al giudice per l’udienza preliminare (gup), che dovrà confermare l’accordo tra Toti e la Procura.

Questo accordo rappresenta una svolta significativa nella vicenda che ha coinvolto Toti, segnando un possibile chiarimento della sua posizione legale. Le elezioni regionali in Liguria si avvicinano e il futuro politico di Toti potrebbe influenzare le dinamiche del centrodestra nella regione. La vicenda continua a suscitare interesse e attesa per gli sviluppi futuri.