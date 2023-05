Giovanni Testori nasce in provincia di Milano il 12 maggio 1923.

È un intellettuale eclettico e poliedrico, scrittore, giornalista, poeta, critico d’arte e letterario, drammaturgo, sceneggiatore, regista teatrale e pittore italiano.

In occasione del centenario dalla nascita, un meridiano per riscoprire la scrittura in continua evoluzione di questo autore.

Buon compleanno!