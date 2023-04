Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposano: le rivelazioni prima del matrimonio

Come ogni domenica anche ieri Simona Ventura era tra i protagonisti di Che Tempo Che Fa e proprio da Fazio ha confermato che prossimamente sposerà il suo compagno Giovanni Terzi.

“Mi sposo sì. Certo che lui lo sa che ci sposiamo. Ci organizza tutto Enzo Miccio è verissimo. Se vivo nella stessa casa con Giovanni Terzi? Certo. Vivo nel peccato? Vabbè. Ha detto che deve fare le cose con il ritmo che vuole lui. Me l’ha già chiesto. ne avevamo parlato tre anni fa. Avevamo deciso una data e poi è scoppiata una pandemia. Poi abbiamo deciso una seconda data ed è scoppiata la guerra in Ucraina e adesso abbiamo fissato…”

Sulle ultime dichiarazioni di Super Simo sulle date spostate a causa di guerre e pandemie, Mara Maionchi ha detto: “Hai spostato prima per il Covid, poi per la guerra… Eh allora basta non fissare più date!”

Giovanni Terzi sul matrimonio con Simona.

In collegamento a Che Tempo Che Fa è intervenuto anche Giovanni Terzi: “Sì certo che ho saputo che mi sposo. Sto organizzando un percorso lungo che ci porterà al matrimonio. Tutto molto segreto. Abbiamo già organizzato diverse cose. Sarà fatto tutto molto bene e con calma“.

Il giornalista ha detto qualcosa in più al Corriere: “Quando ci sposeremo? La data c’è posso assicurarlo. Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso. No, non sarà fatto a Milano. I testimoni? Per me sarà il mio amico del cuore Marco Di Terlizzi, che ha fondato con il professor Alessandro Frigiola la fondazione Bambini cardiopatici nel mondo. Se sono geloso di Simona? Capisco dalle attenzioni che le riservano gli altri se c’è un interesse verso la donna meravigliosa che è. I suoi ex compagni? Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico“.