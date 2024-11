Giovanni sbotta dopo un attacco di Mariotto: “Non offendere”, interviene Lucarelli

Nella serata di Ballando con le Stelle, ci sono stati scontri accesi tra i concorrenti e i giudici, in particolare tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto. Dopo l’esibizione di Pernice e Bianca Guaccero, Mariotto ha criticato i loro passi a due, dicendo: “Pernice l’abbiamo preso… c’è venuto da Londra per portarci questi paso doble vecchi come il cucco?”. Questa frase ha suscitato la reazione immediata di Pernice, che ha risposto: “Puoi finire di giudicare, ma non offendendo. Giudica, ma non offendere. Giudica, ma non insultare”.

Mariotto, facendo finta di offendersi, ha dichiarato che non avrebbe più commentato, ma poco dopo ha proseguito la provocazione, dicendo a Pernice che era “vecchio e noioso”. Lui ha sostenuto che non c’erano state emozioni nell’esibizione e ha chiesto se quella fosse una serata di emozioni o di chiacchiere. A questo punto, Pernice ha spiegato che l’offesa di Mariotto era inaccettabile poiché non conosceva il suo percorso artistico e ha chiesto rispetto, accettando sia le critiche positive che quelle negative ma senza cattiverie.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta nel tentativo di calmare gli animi, facendo notare che dire che l’esibizione era “vecchia” poteva essere una critica accettabile, anche se espressa in modo ruvido. Ha ricordato a Mariotto che dopo dieci anni di partecipazione al programma, le sue parole, seppur dure, potevano avere un senso.

La serata ha messo in evidenza le tensioni tra giudici e concorrenti, con Pernice che ha difeso il proprio lavoro e il proprio impegno, affermando che si aspettava un clima di rispetto. La situazione ha mostrato come le critiche possano facilmente trasformarsi in offese, sollevando domande sul livello di professionalità e rispetto all’interno del programma.

In conclusione, il confronto tra Pernice e Mariotto ha acceso il dibattito sull’importanza del rispetto reciproco nel giudizio, evidenziando l’eterogeneità delle opinioni all’interno dello show e la necessità di un dialogo più costruttivo.