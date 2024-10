Giovanni Pernice ai media inglesi: “Mi piace Bianca Guaccero?”

Dalla prima puntata di “Ballando con le Stelle”, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno dimostrato una sintonia unica, suscitando l’attenzione di molti, incluso il commento di Rossella Erra che sottolinea l’intesa tra i due. Bianca ha elogiato il suo maestro, affermando che grazie a lui sta imparando a fidarsi e a lasciarsi andare, recuperando la spensieratezza e ponendo se stessa al primo posto. Ha anche riconosciuto l’impatto positivo di Giovanni nel suo percorso, descrivendo come lui stia aiutando a abbattere dei muri emotivi e come, a sua volta, lei stia contribuendo a questo processo.

Nel frattempo, Giovanni ha parlato con il Daily Mail riguardo a un possibile ritorno a “Strictly Come Dancing”. Quando gli è stato chiesto se provasse qualcosa per Bianca, il ballerino ha sorriso senza negare, confermando una certa affinità tra di loro. Giovanni ha sottolineato la sua attuale concentrazione su Bianca e il programma italiano, affermando di sentirsi bene a “Ballando con le Stelle”. La coppia si distingue nella competizione, risultando spesso in cima alla classifica e ottenendo punteggi perfetti, compreso un 50 su 50, che indica il loro eccezionale talento.

Attualmente, Giovanni si è trasferito temporaneamente a Roma per le esigenze della produzione, e il suo atteggiamento cambia ogni volta che si parla di Bianca, con un sorriso che rivela entusiasmo e coinvolgimento emotivo. La partnership tra Bianca e Giovanni sembra evolversi non solo sul piano del ballo, ma anche a livello personale, lasciando intendere che i due stiano costruendo un legame profondo e significativo. Le dichiarazioni di entrambi suggeriscono una chimica che va oltre il palcoscenico, rendendoli una delle coppie più seguite e amate dello show. La stagione di “Ballando con le Stelle” si preannuncia intensa e ricca di emozioni, mentre i fan attendono con trepidazione di vedere come si svilupperà la loro storia. Oltre alla danza, infatti, il loro rapporto sembra assumere una dimensione più personale, lasciando il pubblico curioso di ulteriori sviluppi.