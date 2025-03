Giovanni Oggioni: l’ex dirigente milanese coinvolto in un caso di corruzione e frode

Un terremoto colpisce il Comune di Milano con l’arresto di Giovanni Oggioni, architetto in pensione ed ex dirigente comunale. Le accuse a suo carico includono corruzione, frode, depistaggio e falso, emerse durante le indagini della Procura riguardanti la gestione dell’urbanistica della città. Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia e componente della Commissione paesaggio, è considerato una “cerniera occulta” tra amministrazione e interessi privati. Secondo la Guardia di finanza, avrebbe ricevuto benefici da associazioni di costruttori per garantire l’approvazione di pratiche edilizie in modo illegale, falsificando lo stato di determinate aree e aggirando normative. Inoltre, avrebbe modificato credenziali di accesso ai cloud per ostacolare le indagini.

Il gip Mattia Fiorentini evidenzia l’esistenza di un “sistema corruttivo” ben cementato, favorendo attività di privati a scapito delle procedure legali previste. L’architetto avrebbe operato affinché venisse mantenuta la continuità nella Commissione Paesaggio, ottenendo la riconferma di quasi un terzo dei membri. È stato disposto il sequestro di circa 300.000 euro, ritenuti proventi delle attività illecite. Le accuse includono anche favoritismi per la società Abitare In, con l’assunzione della figlia di Oggioni e un contratto di consulenza da oltre 178.000 euro.

La Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni in vari uffici comunali e aziende coinvolte. Il sindaco Giuseppe Sala ha espresso preoccupazione, sottolineando la necessità di comprendere appieno la situazione e le tempistiche relative agli eventi accusati. Questo arresto giunge in un momento critico, in prossimità dell’esame di una proposta di legge nota come Salva Milano.