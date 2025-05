Giovanni Falcone: IA svela segreti sull’omicidio Mattarella

La voce di Giovanni Falcone su Report

Il programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci, ha utilizzato l’intelligenza artificiale per ripristinare la voce di Giovanni Falcone, il giudice palermitano che nel 1988 testimoniò in Commissione antimafia riguardo alla destra eversiva. Per anni, le sue dichiarazioni erano rimaste segrete.

Falcone, investigando sull’omicidio di Piersanti Mattarella nel 1980, segue la pista di un possibile coinvolgimento della destra eversiva, piuttosto che della mafia, in un caso che si rivelò complesso e ricco di sfaccettature. Mattarella, fratello dell’attuale presidente della Repubblica, era considerato il successore di Aldo Moro e aveva intrapreso un governo con i comunisti dopo un lungo periodo di dominanza democratica cristiana.

Nel corso della sua audizione, Falcone affermò che l’omicidio di Mattarella era particolarmente intricato per i collegamenti a esponenti della destra eversiva. Sottolineò la necessità di analizzare le interazioni tra le piste mafiosa e nera, suggerendo che una comprensione più profonda di tali connessioni sarebbe stata vitale per riscrivere la storia di eventi che coinvolgono il paese.

I spezzoni audio ripristinati andranno in onda su Report domenica 18 maggio alle 20:30 su Rai 3 e saranno accessibili anche su RaiPlay.

