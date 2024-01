Giovanni e Nicholas, anticipazioni di Amici: “Mai successo prima, mazzata”

Come ogni giovedì, anche ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria. Nessun riferimento a Mew e Matthew e nemmeno grandi drammi, ma c’è stata una maglia sospesa e una cosa che pare non sia mai capitata prima. Secondo una ragazza presente nel pubblico Alessandra Celentano avrebbe rifilato un ‘sotto zero’ e un ‘uno e mezzo’ ai due ballerini ai quali aveva affidato un compito: “Una mazzata che non era mai successa. Ha dato sotto lo zero a Nicholas e uno e mezzo a Giovanni. Todaro non era d’accordo su Nicholas e nemmeno Lorella Cuccarini. Nicholas si è molto dispiaciuto dopo il voto della professoressa“.

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵 🔴 Nicholas affronta un compito della Celentano e riceve sotto 0 come voto, inizia così una discussione 🔴#AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) January 18, 2024

Giovanni e Nicholas: la mazzata della Celentano.

Anche il portale Superguida Tv ha parlato delle votazioni bassissime di Alessandra. Stando a queste anticipazioni ci sarebbe anche stata una maglia sospesa: “Compito Giovanni Tesse dato dalla Celentano. La maestra gli da 1.5. Raimondo Todaro non gli da la sufficienza o meglio gli da un bel 3 e quindi maglia sospesa. Tesse doveva ballare su un ring e la coreografia aveva molta tecnica classica. Raimondo gli ha già preannunciato che gli ridarà la maglia. Compito Nicholas. Per la Celentano, che gli da 0, non è ovviamente superato. Iniziano discussioni tra la maestra e il ballerino. Secondo la Cuccarini il ballerino ha comunque portato a casa la coreografia. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono soliti scontrarsi su Nicholas così come Lorella e Anna si scontrano per Sarah e Mida. Partecipa Dustin, anche se la Celentano avrebbe scelto Marisol ma quest’ultima ha avuto un problema al ginocchio. Poi Sofia e Nicholas. I ballerini devono ricreare i passi dei professionisti. Le coppie in gara? Dustin balla con Isobel. Sofia invece balla con Sebastian mentre Nicholas con Elena. Vince Dustin“.

Solo Alessandra Celentano poteva addirittura scendere sotto lo zero per giudicare l’esibizione di un ballerino.