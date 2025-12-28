Giovanni da Verrazzano Italia

Il Comune di Greve in Chianti e la Fondazione Giovanni da Verrazzano hanno presentato il volume “Un ponte per Giovanni da Verrazzano. Storie di diplomazia culturale da Greve in Chianti a New York”, di Antonella Valoroso, edito da Morlacchi, che approfondisce i legami storici e culturali tra il celebre navigatore fiorentino e la metropoli di New York. L’evento si è tenuto presso la biblioteca comunale di Greve in Chianti, alla presenza dell’autrice, del Conte Ranieri di Sorbello, presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano, di Luigi Giovanni Cappellini e della vicesindaca e assessora alla cultura del Comune grevigiano, Monica Toniazzi.

Il libro nasce in seguito alla presentazione di Antonella Valoroso, in occasione dell’ultimo Verrazzano Day, il 17 aprile, presso il Castello di Verrazzano. Lo studio illustra l’affascinante storia dell’intitolazione del celebre ponte di New York che porta il nome di Giovanni da Verrazzano. Una brillante pagina della storia recente, che bene rappresenta l’affetto della comunità grevigiana per il suo personaggio Giovanni.

Quell’esperienza ha portato alla creazione di questo volume, in collaborazione con la Fondazione Giovanni da Verrazzano, il Comune di Greve in Chianti e la Fondazione Sorbello di Perugia. Durante l’incontro, l’autrice ha guidato il pubblico in un affascinante viaggio dedicato alla figura del celebre navigatore fiorentino e ai profondi legami culturali che uniscono ancora oggi il territorio toscano alla metropoli statunitense. Lo storico momento dell’intitolazione del ponte dette vita a quel clima di orgoglio e riconoscenza che caratterizza le ormai ricorrenti annuali celebrazioni del Verrazzano Day.

La presentazione rientra nell’ambito della rassegna culturale “Vivi la Biblioteca!”, promossa dalla biblioteca comunale di Greve in Chianti, oggi intitolata ai Baldini. Questo evento è stato scelto per concludere il ciclo di presentazioni letterarie grevigiane dell’anno.