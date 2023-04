Giovanni Cricca, la reazione dopo l’eliminazione da Amici

Tra una sfida e l’altra ieri sera ad Amici di Maria a finire al ballottaggio finale sono stati Aaron e Giovanni Cricca. Ad avere la peggio è stato il cantante romagnolo, che subito dopo aver scoperto di essere stato eliminato ha ringraziato la De Filippi e anche i suoi compagni di casetta.

“Maria grazie mille di tutto, non credo tu possa sapere davvero quanto io ti sia grato. Sono contentissimo e non smetterò mai di fare quello che faccio. Spero che vi mancherò, perché a me mancherete tutti. Grazie ragazzi, grazie Angelina per le belle parole. Adesso non posso più stare qui che mi commuovo”.

Appena uscito dalla casetta Giovanni Cricca ha fatto un bilancio della sua avventura ad Amici: “Ho cantato, mi sono divertito molto e alla fine sono arrivato quasi alla finale. Quindi direi che sono contentissimo di com’è andata. Mi sento cresciuto umanamente e anche artisticamente. Ho aperto l’orizzonte mentale che avevo sotto diversi aspetti, quello della convivenza, dei pregiudizi sugli altri, un sacco di cose. Questa è la cosa più importante che mi porto dietro. Tra i più bei ricordi c’è quello della visione del mio primo video musicale. Per me è stato bello ed emozionante. Mi mancherà tutto, dallo svegliarmi con loro, ai litigi. Condividere così tante cose con tante persone. Faccio un in bocca al lupo a chi è rimasto. Sono tutti fortissimi quindi sono sicuro che faranno tutto al meglio. Faccio un in bocca al lupo anche a me e da domani continuerò a vivere di musica“.

Giovanni Cricca, il saluto della sua prof, Lorella Cuccarini.

Subito dopo la messa in onda della puntata Lorella Cuccarini ha pubblicato un tweet per il suo allievo: “Caro Giovanni, è arrivato il momento di salutarci. Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma a testa alta. Fai frutto degli consigli ricevuti, ma resta sempre come sei. Inizia una nuova pagina per te. Sappi che ci sarò sempre“.