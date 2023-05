Giovanni Cricca annulla un evento dopo i casi Covid ad Amici: “Non sto bene”

Giovanni Cricca è stato l’ultimo eliminato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ma purtroppo – a differenza degli altri – ha annullato tutti gli impegni che aveva preso a causa del suo status di salute.

“Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene” – ha annunciato il cantante tramite un video – “Quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità. Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto”.