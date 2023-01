Giovanni Cicci smaschera due gieffini: “Mi hanno chiesto di fingere un flirt”

Lo scorso agosto Giovanni Ciacci è stato il primo vippone del GF Vip 7 ad essere annunciato ufficialmente da Alfonso Signorini in persona sul settimanale Chi. La partecipazione del famoso stylist era importante anche per il messaggio che lui voleva mandare: “Sono sieropositivo e voglio accendere un faro su questa malattia. Anche perché questa è la prima volta che parleremo di hiv al GF Vip e in un programma in prima serata. Ringrazio te che mi hai dato questa enorme opportunità. Avere la possibilità di discutere di certi temi credo sia importante“.

Le cose però non sono andate bene. Ciacci infatti ha subito un provvedimento disciplinare per il caso Bellavia ed è stato eliminato il 3 ottobre, durante la quinta puntata di questa edizione del Grande Fratello Vip. In questi mesi Giovanni è stato vittima di bullismo (gli hanno sputato addosso anche al supermercato), addirittura su Grindr ha ricevuto delle offese ed ha pubblicato anche gli screen come testimonianza.

Giovanni Ciacci, la crisi e i gieffini che volevano finti scoop.

In questi giorni Ciacci è tornato a parlare sulle pagine del settimanale Nuovo Tv. L’ex gieffino ha spiegato che sta vivendo un periodo non semplicissimo, infatti non sta bene e soffre anche di attacchi di panico. Tra le altre cose Giovanni ha poi svelato che due vipponi gli avrebbero chiesto di fingere una storia d’amore.

“Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno. Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio! Le cattiverie peggiori ricevute sui social mesi fa? Questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”.

Chi saranno questi due gieffini in cerca di finti flirt?

Le scuse di Giovanni Ciacci a Marco Bellavia, ora in studio è il momento anche per lui di ripensare a quanto è successo. #GFVIP pic.twitter.com/TiwmjdRHJu — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2022

PH: Endemol Shine Italy