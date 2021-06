Da stylist delle star Giovanni Ciacci negli ultimi 10 anni è diventato un popolare volto televisivo. Pomeriggio 5, Domenica Live, Ballando con le Stelle, Detto Fatto e Ogni Mattina, Giovanni è passato da Rai, Mediaset e anche Tv8, non si è fatto mancare proprio nulla. Eppure ieri come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’addio alla televisione dell’opinionista di Barbara d’Urso.

Durante l’ultima puntata di Ogni Mattina lo stylist ha dichiarato: “Questa è la mia ultima volta che mi vedrete in video. Da ora abbandono la televisione, basta mi sono stufato. Dopo 10 anni ho davvero chiuso. Da stasera stacco tutto. Non mi vedrete più in tv. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario“.

E l’evento straordinario forse arriverà presto. Pare infatti che Giovanni Ciacci abbia sostenuto il provino per il GF Vip.

Giovanni Ciacci ad #OgniMattina ha appena detto di volersi ritirare dalla televisione — trashtvstellare (@trashtvstellare) June 25, 2021

Giovanni Ciacci verso il GF Vip.

Davide Maggio ha rivelato in esclusiva che lo stylist ha fatto un casting per il reality di Alfonso Signorini.

“Lo stylist, aveva dato proprio questa mattina il suo addio alla tv. Certo, qualcuno non si sarà nemmeno accorto della sua presenza nonostante l’ego smisurato, ma “basta, mi sono rotto! Non mi vedrete mai più in televisione”, ha dichiarato alla Volpe nell’ultima puntata di Ogni Mattina. Ma Giovanni Ciacci vuole talmente sparire dalla TV che ha appena fatto il provino per il GF Vip. Ebbene sì, DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi che pochi giorni fa Ciacci è stato provinato a Cinecittà per essere uno dei “vipponi” del prossimo GF Vip, in onda in autunno su Canale 5 sempre con Alfonso Signorini alla conduzione”.

E se Giovanni dovesse essere preso al GF Vip, come opinionista ritroverà Adriana Volpe, che l’ha accompagnato per un anno ad Ogni Mattina.