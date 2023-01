Giovanni Ciacci torna sul caso Marco Bellavia: “Merito delle scuse, lui non era depresso”

Giovanni Ciacci a distanza di mesi è tornato a parlare del caso Marco Bellavia che gli è costata un’eliminazione lampo dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo una decina di giorni.

Il vippone durante la sua breve permanenza nella Casa ha avuto un duro scontro con Marco Bellavia a causa di una nomination ricevuta e quando il conduttore di Bim Bum Bam ha iniziato a manifestare i primi segni di cedimento e di disagio lui – nonostante la richiesta di poter parlare – si è sempre rifiutato mantenendo le distanze.

Una volta tornato alla sua routine, Marco Bellavia in più occasioni ha confessato di non aver sofferto di depressione all’interno della casa, ma di essere andato in tilt a causa della troppa pressione e delle poche ore di sonno dormite a notte. Alla luce di queste sue dichiarazioni, Ciacci ha deciso di scrivere un lunghissimo post su Instagram a riguardo.

“In moltissimi ancora mi scrivete del Caso Bellavia dove tutti, forse troppi hanno messo bocca. Voglio mettere un punto definitivo su questa questione. Sono stato tacciato di bullismo (parola che non mi appartiene). Quali sono gli atti dove io (ed aggiungo anche gli altri componenti della casa) avremmo bullizzato Marco? Per quello che riguarda me partecipando ad un gioco ad eliminazione (come da regolamento) cercavo di eliminare un concorrente che gareggiava come tutti gli altri”.

E ancora:

“Perché parlate di Marco Bellavia malato di depressione e quindi bullizzato perché depresso? Ditemi, cosa è stato fatto a Marco di così abominevole da essere così bullizzati e bersagliati su i social? Secondo dichiarazioni da lui fatte (Pomeriggio 5 e altre testate) non ha sofferto di depressione nella casa né ha subito bullismo, ma ha avuto un crollo dovuto alla mancanza di sonno e panico da televoto. Detto questo il Grande Fratello Vip è un gioco, un bellissimo gioco e non si fanno operazioni a cuore aperto e per tale va preso, per un gioco”.

L’ex vippone ha poi minacciato querele.

“Uno gioca come vuole, usando tattiche, modi e maniere secondo la sua strategia. Se ho offeso Marco in qualche maniera chiedo nuovamente scusa, ma forse dopo le dichiarazioni fatte da lui qualcuno deve chiedere scusa a me e agli altri concorrenti che hanno subito intimidazioni, offese, minacce di morte e quant’altro tramite social e tramite stampa. Per non parlare le ripercussioni terribili che ho ed abbiamo avuto sul nostro lavoro. Lavoro, che a voi piaccia o no, fatto di anni di sacrifici, dedizione e impegno. Con il mio avvocato abbiamo deciso di procedere per vie legali contro tutte le persone che hanno incitato all odio, offeso o denigrato sia via web che a mezzo stampa. Sarà una battaglia lunga ma doverosa. Detto questo chi ha domande le faccia ora o taccia per sempre.

Per me il caso Bellavia è chiuso qui, ma non nelle sedi legali. Vi terrò informati. PS: vediamo chi c’è dietro i leoni da tastiera, dietro le fandom fasulle e account inesistenti. Pubblicherò tutto, nomi e cognomi. Io qualche dubbio e sospetto inizio ad averlo”.