Tre anni fa Giovanni Ciacci è finito su tutti i giornali e i siti di gossip per la sua presunta relazione con il principe Christian Selassié. In un’intervista concessa a La Zanzara l’opinionista parlò anche di un imminente matrimonio.

“Ci siamo conosciuti e ci sposeremo il prossimo luglio. Lui è uno della casa regnante. Mi ha detto ‘sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Questo ragazzo ha 30 anni ed ha molti pregi. Ovviamente abbiamo già fatto tutto. Quando mi ricapita alla mia età un principe così bello e bravo in tutti i sensi?!”

Ma cosa c’era di vero in quella storia?

Oggi al settimanale Chi Giovanni Ciacci ha svelato che era tutta una ‘lucherinata’: “Ok ecco quello che c’è dietro. La consideri pure una lucherinata: non c’era nulla di vero, è stata una trovata pubblicitaria del mio ufficio stampa per lanciare il libro La Contessa. Il resto l’hanno fatto i media. Io non l’ho mai nominato: conosco Christian, i genitori e le tre sorelle. Sono una forza della natura. Hanno voglia di riscatto e, dietro a quell’apparenza così grottesca, ci sono tre cuori che battono. Le origini? Poco importa, in Italia i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dal 1948“.

