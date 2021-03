Giovanni Ciacci qualche mese fa è stato colpito dal Covid, che ha lasciato dei segni inaspettati sui suoi polmoni. Proprio a causa della sua salute l’opinionista di Pomeriggio 5 non è potuto volare in Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi.

Qualche giorno fa lo stylist si è sentito poco bene e mentre era al telefono con Adriana Volpe ed è svenuto. A raccontarlo è stato proprio Giovanni Ciacci in una recente intervista rilasciata a Nuovo.

“Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”.

Per fortuna il malore è arrivato mentre Giovanni era al telefono con Adriana, anche perché lui abita da solo a Milano.

Dalla prossima settimana, tutti i giorni potrete venire in diretta

“A LEZIONE DAL PROFESSOR CIACCI”

Scriveteci sui nostri social per essere protagoniste dello spazio

più glamour della tv.#TV8 #OgniMattina Adriana Volpe Giovanni Ciacci pic.twitter.com/fhnbc6bPof — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) November 21, 2020

Giovanni Ciacci racconta dei segni lasciati sul suo corpo dal Covid.

“Ho anche la cosiddetta nebbia al cervello. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili.vHo scoperto di avere una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni. Non sono cose leggere non pensate che sia solo un’influenza. Dobbiamo fare tutti attenzione e rispettare le regole, solo così ne usciremo.

“Il covid ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni”

Giovanni Ciacci racconta a #Pomeriggio5 perchè non ha potuto partecipare all’Isola dei Famosi pic.twitter.com/fz8V9MxW24 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2021

Adriana Volpe e Giovanni Ciacci: il duo trash di cui non pensavo di avere bisogno.#OgniMattina pic.twitter.com/Vt4DzSIRHe — auro ✨chic✨ baci stellari (@darveyfeels_) August 23, 2020

Fonte: Gossipetv