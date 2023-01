Giovanni Ciacci pubblica una chat Grindr in cui viene insultato

Offeso e insultato solo perché sieropositivo: è ciò che è successo a Giovanni Ciacci su Grindr, celebre app di incontri molto usata dai ragazzi della comunità LGBT+. Ovviamente l’interlocutore è stato un profilo anonimo, ma l’ex vippone ha voluto ugualmente denunciare il tutto pubblicando su Instagram gli screen della conversazione.

Giovanni Ciacci su Grindr è – come da lui stesso confessato – iscritto regolarmente come persona ‘sieropositiva non rilevabile’, una informazione che la stessa app di incontri chiede di inserire a propria discrezione.

Nella chat incriminata il profilo anonimo gli scrive, rivolgendosi a lui al femminile in maniera denigratoria: “Ancora sveglia? Oltretutto che hai l’AIDS stai ancora qui, schifosa. Sei una malata che voleva infettare tutti“.

Giovanni Ciacci insultato su Grindr, la sua reazione

L’uomo si è così sfogato su Instagram

“Penso che le mie dichiarazioni, le denunce fatte, lo spiegare di cosa sia nel 2023 vivere con un’infezione da HIV non siano servite a nulla se ancora ci sono persone che scrivono questo. Sono amareggiato, incaz*ato, deluso. La mia presenza al Grande Fratello Vip portando questo stigma sociale ancora aperto ha fallito. Come hanno fallito tutti i media che ne hanno parlato. Perché vuol dire che non lo abbiamo spiegato bene! Sono veramente incaz*ato!”

Lo sfogo è poi continuato:

“Oggi provvederò a denunciare l’ennesimo anonimo, ma non essendo io un ministro passerà tutto sotto traccia e con i tempi assurdi della legge italiana. Dobbiamo metter fine a questo odio social con leggi severe e sopratutto efficaci contro gli odiatori seriali. Lo stato deve trovare una regolamentazione per l’uso dei social abbinati ad un codice fiscale. Sono veramente stanco di subire offese, minacce e umiliazioni solo perché ci ho messo la faccia”.

Nel farlo ha anche taggato Alessandro Zan e Giorgia Meloni.