Giovanni Ciacci avrebbe (a suo dire) dovuto vincere Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro, ma qualcosa sarebbe andato storto e – nonostante la finale conquistata – si è dovuto accontentare di un quinto posto a pari-merito con l’attrice di Don Matteo, Nathalie Guetta.

Quell’anno il podio venne conquistato da Cesare Bocci, Francisco Porcella e Gessica Notaro e nel cast c’era anche Akash Kumar, ora volto polemico dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi.

Durante l’ultima puntata di Ogni Mattina, Giovanni Ciacci – durante l’intervista di Adriana Volpe a Raimondo Todaro – ha chiosato:

“Avremmo dovuto vincere Ballando con le Stelle, ma non ci hanno fatto vincere per due motivi: uno, perché eravamo due uomini e due, perché il giorno dopo la finale avrei firmato un contratto con Mediaset. Noi quell’anno avevamo vinto, ma il sistema non ha voluto farcelo vincere”.