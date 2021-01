Dopo aver rivelato in esclusiva choc a Biccy di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi, Kevin domenica scorsa è stato ospite a Live Non è la d’Urso. Il ragazzone ha fatto colpo su uno degli ospiti fissi di Barbarella, che ieri si è dichiarato. Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Giovanni Ciacci ha detto di voler conoscere l’ex di Tommaso. Il famoso stylist ha detto che Kevin è un bellissimo ragazzo e che sarebbe pronto anche a fidanzarsi con lui.

“Scusa Barbara, ma lo puoi invitare anche domenica prossima? Perché io non l’ho visto. Non l’ho proprio incontrato sai. Se mi piace questo ragazzo? Mamma mia quanta roba che è. Ragazzi ma è una roba meravigliosa, ma da dov’è uscito questo? Vuole la popolarità? Gliela dò io la popolarità. Sentite, ma è davvero meraviglioso. Se gli posso piacere? I gusti son gusti. Me lo devi presentare Barbara. Dici se mi voglio fidanzare con Kevin? Sì, non faccio cose poco serie. Non ho più l’età per cose leggere. Lo sai che io adesso aspetto l’anello. Però devo dire che io questo ragazzo non l’avevo mica visto”.