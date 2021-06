Giovanni Ciacci, in occasione dell’ultima puntata di Ogni Mattina, ha annunciato il suo addio alla televisione ed ai social.

“Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate..”

E ancora:

“Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”.

Giovanni Ciacci: “Lascio la tv”

Sfuma così l’ipotesi di vederlo al Grande Fratello Vip o a Pechino Express in coppia con Mariano Catanzaro.