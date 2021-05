Barbara d’Urso non è l’unica che è stata immortalata dai paparazzi di Chi in compagnia di quello che è stato descritto come la sua dolce metà, perché anche Giovanni Ciacci è stato pizzicato a cena fuori con un tipo. Il “lui” pare si chiami Luca ed abbia 37 anni.

La coppia è stata fotografata a Venezia dopo una cena romantica.

“Cena e passeggiata romantica con tanto di bacio per Giovanni Ciacci ed il suo nuovo amore Luca” – si legge sul settimanale Chi – “Lo stilista passa la serata al tavolino di un rinomato ristorante in zona San Marco, alternando confidenze, sorrisi e gesti che sanno di intimità. ‘Mi sono sentito come Stefania Sandrelli ne La Chiave‘ ha poi raccontato agli amici”.

Giovanni Ciacci, i motivi per cui non avrebbe vinto Ballando con le Stelle

Un po’ di tempo fa, ad Ogni Mattina, Giovanni Ciacci – durante l’intervista di Adriana Volpe a Raimondo Todaro – ha dichiarato:

“Avremmo dovuto vincere Ballando con le Stelle, ma non ci hanno fatto vincere per due motivi: uno, perché eravamo due uomini e due, perché il giorno dopo la finale avrei firmato un contratto con Mediaset. Noi quell’anno avevamo vinto, ma il sistema non ha voluto farcelo vincere”.

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, infatti, Giovanni Ciacci è diventato un volto fisso dei programmi di Barbara d’Urso salvo poi migrare su Tv8 in occasione di Vite da Copertina prima ed Ogni Mattina poi.

Quest’anno avrebbe dovuto tornare su Canale 5 da protagonista partecipando a L’Isola dei Famosi, ma nonostante l’interesse da parte degli autori alla fine è stato escluso per un problema medico.