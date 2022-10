Giovanni Ciacci, il web insorge contro di lui: “Gli è caduta la maschera”

Annunciato come primo concorrente ufficiale a distanza di due mesi dal debutto del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci ha abbandonato il gioco dopo solo 10 giorni. Numerose sono le persone che lo reputano responsabile del malessere di Marco Bellavia. Alla luce di questo il web ha sollevato numerose polemiche contro di lui.

Giovanni Ciacci ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip nel corso della seconda puntata. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, più volte il gieffino ha inveito contro Marco Bellavia il quale ha abbandonato il reality pochi giorni fa. Adesso il web lo considera il maggior colpevole del ritiro di Marco.

Alla luce di quanto accaduto, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di predere seri provvedimenti per i concorrenti che hanno riservato un comportamento poco carino nei confronti di Marco Bellavia. Infatti, nella puntata di ieri 3 ottobre, Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre altri quattro gieffini, tra cui Ciacci, sono andati al televoto.

Giovanni Ciacci ha ottenuto solo il 3% di preferenze dal pubblico in una nomination a quattro. Inutile dire che l’ex gieffino è finito nel mirino delle polemiche in poco tempo. Numerosi sono i personaggi televisivi che lo hanno accusato come per esempio Fabrizio Corona il quale ha scritto:

Saluta la televisione per sempre. La tua maschera è caduta, ora vediamo che ti viene incontro. L’indifferenza per te sarà il tuo contrappasso.

A fare un intervento in merito alla questione sono stati anche Tommaso Zorzi, Arianna David, Simona Ventura, Elisa D’Ospina e Adriana Volpe. Queste sono state le parole di quest’ultima: