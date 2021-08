Giovanni Ciacci, sfumata la possibilità di dimagrire a L’Isola dei Famosi (la sua partecipazione è saltata per un problema di salute), si è messo a dieta privatamente ed in tre mesi ha perso oltre 20 kg.

“Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi -20 kg” – ha scritto su Instagram – “Ancora il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo. La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”.

Ed il cambiamento alla luce dei 30 kg in meno si vede:

Solo ad aprile era così:

“Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni” – ha confessato a Barbara d’Urso – “Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni. Ho scoperto questo il giorno in cui Floriana Secondi mi diceva “io avrei dovuto prendere il tuo posto”.

E ancora:

“Io ero asintomatico ed ho riportato tutte queste cose come conseguenze. Io non avevo neanche la tosse, solo un po’ di affaticamento. Ora a volte ho della nebbia al cervello, tipo ora sono qua con te e poi improvvisamente non mi ricordo il tuo nome. I medici mi hanno spiegato che anche questa è una conseguenza del Covid che ti lascia per 9-12 mesi”.