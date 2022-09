Giovanni Ciacci è una furia contro Marco Bellavia: “Schifo! Vergognati”

Prima di entrare al GF Vip Giovanni Ciacci ha rivelato su Chi di essere sieropositivo. Ieri sera nella quarta puntata del reality Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento dell’HIV ed è intervenuto anche un medico. Durante le nomination Marco Bellavia ha votato proprio Giovanni Ciacci e la motivazione che ha trovato non è stata delle migliori: “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia“. Apriti cielo, spalancati terra, Ciacci è diventato una furia: “Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?”

Giovanni Ciacci si scaglia contro Marco Bellavia: “Cose schifose ti devi vergognare”.

Dopo la puntata lo stylist ha iniziato ad urlare: “Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai c****ni”. Bellavia ha cercato di chiedere scusa: “Credimi che mi dispiace. Se ti sei reputato offeso e ho sbagliato qualcosa ti chiedo perdono. Sì ti chiedo scusa davvero. Ascoltami, ti chiedo di perdonarmi, non pensavo di aver detto una cosa così grave, ma chiedo scusa“.

Giovanni Ciacci non ha sentito ragioni ed è tornato a gridare contro il coinquilino dicendogli che se esiste ancora la discriminazione contro i sieropositivi è per le persone come lui: “No ma quale perdono smettila. Vergognati ti devi vergognare e basta! Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo. Sì hai detto che tanto non sarei uscito per la mia storia. Quindi perché ho l’hiv sono diverso da voi? Io sono come tutti voi, la mia storia è come le altre vostre.E sì devi vergognarti e te lo ripeto. Se la discriminazione c’è ancora è per questi ragionamenti. Per quelli come te la televisione non fa passi in avanti. Se sono questi i messaggi che mandi è tutto allucinante“.