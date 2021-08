Giovanni Ciacci ha fatto coppia con Raimondo Todaro nell’edizione di Ballando con le Stelle del 2018. Da allora i due hanno stretto un bel legame e sono rimasti grandi amici. Lo stylist appena ha saputo della decisione del ballerino di lasciare Ballando con le Stelle gli ha espresso totale appoggio attraverso dei commenti su Instagram. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Giovanni Ciacci ha rivelato di aver sentito Raimondo in questi giorni così complicati. Todaro avrebbe confessato all’amico i veri motivi di questa sua decisione, che però Giovanni ha voluto tenere per sé.

“L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”.

Todaro ha detto addio a Ballando con le Stelle per Amici. Il ballerino infatti sarà uno dei nuovi professori della scuola di Maria De Filippi. Mentre pare che Lorella Cuccarini cambierà materia e insegnerà canto, sembra certo che Raimondo prenderà il suo posto nel ballo.

⚠️NEWS⚠️

Ad #Amici21 Lorella Cuccarini non sarà più prof di ballo ma sarà prof di canto (salvo ulteriori cambiamenti). Il posto di Lorella sarà occupato da Raimondo Todaro, insegnante di ballo. Dunque Zerbi, Pettinelli e Cuccarini (CANTO). Celentano, Todaro e Peparini (BALLO). pic.twitter.com/TYOHRsveBw — AMICI UFFICIALE NEWS⚡ (@amiciuff_news) August 3, 2021

PROFESSORI AMICI 21 CANTO: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini BALLO: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro#amici21 — IL BLOG DELLA VERITÀ (@verita_blog) August 3, 2021

🛑Tra i prof di canto al posto di Arisa troveremo Lorella.

Tra i prof di ballo ci sara Raimondo Todaro al posto di Lorella.🛑

Cosa ne pensate?#Amici21 — amici20_fanpage (@amici20_fanpage) August 3, 2021

Giovanni Ciacci bacchetta Milly Carlucci.

Sono anni che in molti sperano in un cambiamento nella giuria di Ballando, ma Milly non ne vuole sapere. Ciacci ha criticato la decisione di confermare tutti i giurati ed ha aggiunto a Nuovo che secondo lui soltanto Carolyn Smith dovrebbe mantenere il suo posto dietro a quel bancone.