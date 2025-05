Giovanni Ciacci: Deluso da Milly Carlucci, ecco perché!

Giovanni Ciacci è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, in vista della seconda puntata di Sognando Ballando Con Le Stelle. Durante il programma, Ciacci ha espresso il suo disappunto per non essere stato invitato a Ballando con le Stelle, un programma a cui ha contribuito significativamente. Rivolgendosi a Simone Di Pasquale, ha chiesto di fargli da intermediario con Milly Carlucci, che risulta difficile da contattare in questo periodo.

Ciacci ha affermato di essere "amareggiato" per la sua esclusione, sottolineando il suo legame emotivo con il programma e la sua storica partecipazione, in cui ha contribuito ad aprire la strada all’inclusione delle coppie omosessuali. Infatti, insieme a Raimondo Todaro, ha affrontato per primo il tema delle coppie dello stesso sesso, che oggi sono presenti anche in molte edizioni internazionali del format.

C’è anche una polemica legata al fatto che Ciacci, nel 2021, dichiarò di non aver vinto a causa di un “sistema” avverso, insinuando che la sua partecipazione come uomo insieme a un altro uomo potesse aver influito sulla decisione finale. Queste affermazioni, fatte durante la co-conduzione di Ogni Mattina, sollevano interrogativi circa le motivazioni dietro la sua attuale assenza dal programma. Resta da vedere se questa situazione sarà chiarita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it