Giovanni Ciacci, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha commentato la nuova edizione di Ballando con le Stelle accusando apertamente Guillermo Mariotto di essere un giudice fastidioso, arrogante e prepotente.

Un’accusa che non ha tutti i torti, dato che quest’anno Mariotto ha più volte esagerato nei suoi giudizi, facendo commenti imbarazzati su Elisa Isoardi e Rossella Erra.

“Mi sembra che Ballando con le Stelle sia diventato Mariotto Show o Ballando con Mariotto. Credo che lui si stia prendendo troppo sul serio come giudice. In più, come al solito, parla a sproposito e non si capisce quello che vuol dire. E’ fastidioso, arrogante e prepotente. Poi non capisco perché in giuria sia sempre l’ultimo a votare, può cambiare voto a seconda di quello che decidono gli altri prima di lui. […] Propongo alla Carlucci di far votare i giudici contemporaneamente, in modo che nessuno possa cambiare voto in base a quello degli altri”.