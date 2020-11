Giovanni Ciacci, attualmente nel cast di Ogni Mattina su Tv8 con Adriana Volpe e Alessio Viola, ha rilasciato una lunga intervista al portale televisivo BubinoBlog dove ha parlato di Bianca Guaccero e Barbara d’Urso.

Ciacci ha lavorato con entrambe, ma se per la d’Urso ha riservato solo parole di stima, nei confronti della Guaccero si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

“Come mai non nomino mai Bianca Guaccero? Perché Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi. Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere accanto la propria spalla […] Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Io sono una persona libera, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca”.