Giovanni Ciacci, 6 vip inveiscono contro di lui: “Si è fatto riconoscere” / “Gli è caduta la maschera”

Giovanni Ciacci ha presumibilmente sottovalutato il Grande Fratello Vip che è stato per lui un boomerang.

Annunciato come primo concorrente ufficiale a due mesi circa dall’inizio dell’edizione, Giovanni Ciacci – entrato nel corso della seconda puntata – è rimasto in casa solo dieci giorni. Ha avuto modo di sensibilizzare gli italiani sul tema dell’HIV, ha intervistato Wilma Goich ed ha creato un simpatico duo con Elenoire Ferruzzi. Purtroppo però gli è stata fatale la nomination di giovedì scorso che ha preso fin troppo sul personale. A nominarlo, neanche a dirlo, Marco Bellavia.

Il pizzetto blu ha palesemente frainteso la motivazione che gli è stata data e ha iniziato a inveire contro il conduttore di Bim Bum Bam. Il ritiro di Marco è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ormai colmo. Il web, infatti, lo ha additato come il maggior colpevole del malessere di Bellavia e quando in puntata ha cercato di giustificarsi sostenendo di non essersi accorto delle problematiche psicologiche, il pubblico non lo ha perdonato. Al televoto, infatti, Giovanni Ciacci ha ottenuto dal pubblico solo il 3% delle preferenze in una nomination a 4.

Giovanni Ciacci: Simona Ventura, Elisa D’Ospina, Arianna David, Adriana Volpe, Fabrizio Corona e Tommaso Zorzi contro di lui

I commenti contro di lui sono stati ovviamente tantissimi, ma a saltare all’occhio sono stati quelli delle “spunte blu” che hanno parlato di “maschera caduta” e “finalmente si è fatto riconoscere”. Impossibile non riportare il tweet di Simona Ventura e la risposta di Elisa D’Ospina. “Ciacci si è fatto riconoscere” / “Eeeh checc*zzo! Le persone si rivelano prima o poi“.

Anche Arianna David su Instagram ha goduto per la sua uscita: “Giustizia è fatta, mi hai deluso immensamente Giovanni!“. Stesse parole pronunciate ieri da Adriana Volpe: “Abbiamo conosciuto Ciacci ed alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco ha saputo dire ‘ce lo siamo levati dai C’”.

Contro lui anche Fabrizio Corona (“Saluta la televisione per sempre, la tua maschera è caduta“) e Tommaso Zorzi che riprendendo una vecchia dichiarazione di Ciacci ha ironizzato.