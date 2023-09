Giovanni Antonacci verso Amici 23: ha padre, madre e nonno famosissimi

Amici di Maria De Filippi tornerà il prossimo 24 settembre con la 23esima edizione e Giovanni Antonacci potrebbe essere il primo allievo ufficiale della nuova classe. La notizia è da prendersi con le pinze, ma Serena Granato di MondoTv24 ne è sicura.

Giovanni Antonacci, come ricorda il suo cognome, è un figlio d’arte. Suo padre è il cantante Biagio Antonacci e sua madre è l’attrice Marianna Morandi figlia di Gianni Morandi. Insomma, da uno che ha come padre Antonacci e come nonno Morandi le aspettative sono altissime.



Il giovane è stato accostato ad Amici anche nel 2021, quando ha rilasciato una dichiarazione a Cosmopolitan parlando proprio del talent di Maria De Filippi.

“Penso che Amici sia più formativo rispetto a X Factor” – le parole di Giovanni Antonacci a Cosmopolitan – “È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere”.

Giovanni Antonacci verso Amici 23 dopo LDA e Angelina Mango

Dopo LDA figlio di Gigi D’Alessio e Angelina Mango figlia di Mango è in arrivo anche il figlio di Biagio Antonacci?

Nel dubbio, questo è il suo profilo Instagram: