Giovanni Amoroso alla Corte Costituzionale: la telefonata con Giorgia Meloni subito dopo l’elezione

Giovanni Amoroso è stato eletto nuovo presidente della Corte Costituzionale il 21 gennaio, subentrando ad Augusto Barbera con un mandato che terminerà il 13 novembre 2026. Dopo l’elezione, Amoroso ha nominato come vicepresidenti Luca Antonini e Francesco Viganò. Uno dei suoi primi atti è stata una telefonata alla premier Giorgia Meloni, durante la quale ha comunicato l’esito della sua elezione, e Meloni gli ha augurato buon lavoro.

Nato a Mercato San Severino nel 1949, Amoroso ha conseguito la laurea in giurisprudenza con lode alla Sapienza nel 1971 ed è diventato magistrato nel 1975. Ha lavorato come pretore a Bergamo e Roma, e dal 1984 è stato all’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, divenendone direttore nel 2013. È stato assistente di studio per diversi giudici costituzionali dal 1990 al 2008 e, nel 2015, è stato nominato Presidente di sezione della Cassazione per la Sezione Lavoro.

Durante una conferenza stampa post-elettorale, Amoroso ha espresso che il suo impegno sarà totale. Ha anche affrontato il tema dell’Autonomia differenziata e dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), sottolineando l’importanza di una corretta definizione di questi ultimi. Ha dichiarato che la legge può reggersi solo su un perno stabile, attualmente mancante, e ha enfatizzato la necessità di un intervento legislativo per stabilire i criteri riguardanti i Lep, affermando che senza un’azione del legislatore non si potrà procedere adeguatamente.