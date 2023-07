Giovanni Allevi: "Se leggete che sono morto è una bufala"

L’artista in un post smentisce la notizia della sua dipartita: “Non ho mai amato così tanto la vita come ora”

“Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto”. Con un post Giovanni Allevi smentisce la notizia sulla sua morte, circolata nelle ultime ore.

Sin dal primo momento il compositore e pianista, che circa un anno fa ha rivelato di avere un mieloma e di doversi curare “lontano dal palco”, ha sempre condiviso con i fan la sua lotta contro la malattia.

Qualche giorno fa in un altro post Allevi ha scritto: “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”.