Giovanni Allevi salirà sul palco di Sanremo

Durante l’edizione delle 20 del Tg1, Amadeus ha sganciato la bomba: “Giovanni Allevi suonerà dal vivo mercoledì 7 febbraio”.

Dopo la lunga battaglia contro il tumore che lo ha colpito negli ultimi anni, Giovanni Allevi torna in piedi per emozionare ancora una volta il suo pubblico con la sua musica ineguagliabile. In attesa del prossimo tour che omaggerà la sua guarigione, il pianista suonerà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2024.

L’annuncio di Amadeus al Tg1

Inizia a prendere forma il Festival di Sanremo 2024: ad annunciare la splendida notizia è stato Amadeus, durante la puntata delle 20.00 del Tg1, di lunedì 27 novembre. Il direttore artistico ha svelato che mercoledì 7 febbraio salirà sul palco dell’Ariston Giovanni Allevi, da tempo lontano dai riflettori a causa del melanoma che lo ha colpito.

“Questa sera voglio iniziare con una cosa particolare che va al di là della musica, e mi riferisco a una persona che ammiro personalmente. Con il suo pianoforte ha affascinato milioni di fan. Poi una malattia insidiosa lo ha costretto ad affondare le scene. Sono felice di annunciare che maestro Giovanni Allevi tornerà sul palco a suonare dal vivo mercoledì 7 febbraio dal teatro Ariston”, ha annunciato Ama al Tg1.

Giovanni Allevi: “Sarò la voce dei guerrieri che soffrono”

Il pianista poi ha ringraziato il presentatore del Festival con un videomessaggio: “Sono profondamente grato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà. Sarò la voce di tanti guerrieri che affrontano la malattia portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita”.

Sanremo 2024: dai super ospiti ai concorrenti

Sempre meno misteri sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che inizia a rivelarsi in tutte le sue sfaccettature. Nei giorni scorsi Amadeus ha rivelato che sono state “superate le 400 proposte tra i big”, di cui ne sono state selezionate 50.

Spuntano i nomi dei possibili concorrenti in gara a Sanremo – tra cui quello di Angelina Mango – ma avremo conferme solo “domenica 3 al Tg1 di ora di pranzo”. Viene già confermata invece la presenza di Marco Mengoni come co-conduttore della prima serata del Festival, come anche le sorelle Paola e Chiara che presenteranno la PrimaFestival insieme ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Nei pressi dell’Ariston ci sarà anche Fiorello, che condurrà VivaRai2! dalla Città dei Fiori. Come ha spiegato lo stesso showman: “Faremo un Glass da viaggio più piccolino, lo porteremo a Sanremo, ci metteremo davanti al teatro Ariston e faremo la trasmissione da lì. O almeno questa è l’idea”.