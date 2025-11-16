Giovanni Allevi: il ritorno alla musica raccontato in un docufilm

Presentato con successo alla Festa del cinema di Roma, il docufilm “Allevi Back to life” sarà nelle sale il 17, 18 e 19 novembre. Diretto da Simone Valentini, il film offre una narrazione intima e poetica che racconta il ritorno del celebre compositore e pianista Giovanni Allevi sulla scena musicale, dopo un lungo percorso di terapia contro la malattia.

Attraverso la voce di Allevi stesso, il docufilm guida lo spettatore in un viaggio emozionante, dove la musica si intreccia con la fragilità umana e la rinascita personale del maestro.