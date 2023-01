Giovanni Allevi aggiorna i fan sulla malattia: “Ce la stiamo mettendo tutta”

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conoscono Giovanni Allevi per essere un celebre compositore musicale. A distanza di qualche mese dal giorno in cui aveva ottenuto una diagnosi, l’uomo è tornato sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Era lo scorso mese di giugno quando Giovanni Allevi aveva scoperto di avere un mieloma multiplo. La notizia era stata diffusa dallo stesso compositore il quale si era lasciato andare ad una lunga confidenza con tutti i suoi fan.

Senza troppi giri di parole, l’uomo aveva pubblicato l’annuncio sul suo profilo Instagram. Queste erano state le sue parole:

Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa.

Le parole di Giovanni Allevi

Tuttavia, neanche a distanza di qualche mese dalla scoperta della diagnosi, l’uomo non smette di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Di recente, il compositore ha pubblicato una foto sul suo account social in cui si mostra con un libro in mano. Nella didascalia ha scritto:

Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell’università. Per secoli la guarigione è stata un’arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni.

Infine, Giovanni ha ribadito l’importanza della scienza e della forza di volontà per porre fine al male. Infatti, così ha concluso il suo discorso: