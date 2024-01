Giovanna Pedretti, rivelato l’esito dell’autopsia: la Polizia cerca il presunto cliente omofobo

L’autopsia svolta sulla salma di Giovanna Pedretti ha stabilito che la donna è morta per annegamento dopo essersi provocata con una lametta dei tagli sui polsi, troppo superficiali per essere fatali.

La donna il giorno prima era stata sentita dai Carabinieri che l’avevano chiamata in Questura in qualità di persona informata sui fatti per riuscire a capire chi fosse la persona che aveva lasciato quella recensione. Giovanna Pedretti, che era stata accompagnata in caserma dal marito, aveva sostenuto di non essere in grado di fornire una descrizione precisa e di non conoscerlo. E – come riporta TgCom – durante il colloquio era apparsa “nervosa, turbata e tormentata”. Il giorno che ha deciso di togliersi la vita, la ristoratrice sarebbe pure dovuta andare ospite in radio per parlare del fatto.

La missione della Polizia ora è quella di risalire a chi ha scritto quella recensione. Lo faranno “scandagliando il libro delle prenotazioni del locale, i filmati della telecamera di videosorveglianza posizionata sopra l’ingresso, gli scontrini e le ricevute emessi dalla pizzeria, i dettagli dei pagamenti con carta di credito”. Secondo il Corriere della Sera, Pedretti – pur non riuscendo a darne una descrizione fisica – avrebbe però detto, sentita dai Carabinieri, che la scorsa settimana era tornato nel suo locale. La procura di Lodi, al momento, indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, ipotesi che consente gli approfondimenti e gli accertamenti tecnici necessari.

