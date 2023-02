Giovanna Civitillo fa la prima intervista alla Oxa: “Cosa vi dovete aspettare da me”

Alberto Matano oggi a La Vita In Diretta ha annunciato che Giovanna Civitillo ha fatto un’intervista esclusiva ad Anna Oxa: “La nostra Giovanna Civitillo ha fatto delle domande ad Anna, è la prima intervista che rilascia a questo Sanremo“. Fino ad oggi infatti l’artista di Sali Canto dell’Anima non ha rilasciato interviste, ma si è concessa ai microfoni della trasmissione di Rai Uno.

“Sì torno all’Ariston, che emozione è? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Vivo le cose più animicamente e meno di testa. Aspettate i miei look? Soprattutto aspettatevi un canto, un bel canto, un canto dell’anima. E poi tutto il resto veste l’anima. Il fatto che riproporrà Un’Emozione da Poco? Sai, è un inizio e poi un essere qui con un altro brano, una continuazione diciamo. Si riprende un punto e poi si riparte”.

Giovanna Civitillo: “Sei sempre uguale, come fai?”

L’inviata de La Vita in Diretta ha poi chiesto all’artista come faccia a rimanere così giovane: “Come si fa? Esci fuori dalla cerchia, stai un po’ più con te stessa“.

Artista A.O e l’assenza sul green carpet, i motivi rivelati in un comunicato.

Poco fa la pagina Oxarte ha confermato quanto detto stamani da Amadeus. La Oxa non è stata sul green carpet perché nei giorni scorsi ha avuto un’influenza: “Oxarte informa per diritto di cronaca: Ecco la verità riguardo all’assenza di Anna Oxa. Il 27 di Gennaio dopo la prova a Sanremo, Anna Oxa ha avuto la febbre altissima. Conoscete in tanti l’influenza di questo periodo. Per questo i suoi amici medici ricercatori, si sono subito attivati, per fare in modo che lei recuperasse prima possibile. Per evitare complicazioni si è puntato per la fase della guarigione. Per poter essere presente stasera con buon senso si è evitata la sfilata dove tirava vento e c’era freddo come è stato affermato anche dai presenti“.