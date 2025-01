Giovanna Civitillo coinvolta in un incidente: la risposta di Amadeus

Giovanna Civitillo, nota showgirl e moglie di Amadeus, ha condiviso sui social un’immagine che la mostra al Pronto Soccorso del Policlinico di Milano, con un braccio immobilizzato e un cerotto sul labbro inferiore. Nella didascalia ha scritto: “Poteva andare molto peggio. Grazie al personale del Pronto Soccorso”. La foto ha suscitato preoccupazione tra i fan e i colleghi dello spettacolo, ma Giovanna ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, senza però fornire dettagli sull’incidente.

Sotto il post, il marito Amadeus ha espresso il suo supporto pubblicando tre cuori rossi, mentre molte celebrità hanno inviato messaggi affettuosi. Tra i commenti, quello di Chiara Ferragni con un grande cuore rosso, e lo chef Daniele Persegani, che ha augurato a Giovanna una pronta guarigione. Anche altre figure pubbliche come Orietta Berti e Antonella Clerici hanno manifestato la loro vicinanza.

Nonostante le numerose domande dei fan riguardo l’incidente, Giovanna non ha ancora chiarito la situazione e i motivi del suo ricovero. L’unica certezza è che, fortunatamente, le cose non sono andate peggio. La comunità di fan e amici continua a inviare messaggi di supporto, in attesa di ulteriori notizie da parte della showgirl. Al momento, l’importante è che stia bene e che la situazione sia sotto controllo.