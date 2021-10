È stato fermato nella notte il camionista di 53 anni Vincenzo Palumbo, l’uomo che a Ercolano ha sparato a due ragazzi scambiandoli per ladri. “Il mio assistito è enormemente dispiaciuto del tragico epilogo, chiede scusa ai familiari. È profondamente addolorato. Si resta in attesa che le Autorità Giudiziarie facciano il loro decorso”, afferma l’avvocato Francesco Pepe, che lo difende con l’avvocato Fioravante De Rosa. Nelle prossime ore il fermo dovrà essere convalidato dal giudice

Il fermo per aver sparato sei volte e colpito mortalmente anche alla testa Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni, due ragazzi che abitavano a Portici, a poca distanza l’uno dall’altro, fermi a chiacchierare in auto nei pressi della sua villetta in via Marsiglia, scambiati da lui per ladri. Questa almeno la sua versione.