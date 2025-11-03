21.3 C
Giovani musicisti siciliani in gara per il Green Music Contest

Da stranotizie
L’associazione palermitana “Rock10elode” ha recentemente avviato un nuovo concorso per giovani musicisti under 25, con l’obiettivo di sostenere e promuovere la creatività musicale degli artisti emergenti in Sicilia. Il progetto prevede diverse fasi: inizialmente, un massimo di 30 progetti artistici sarà selezionato per esibirsi dal vivo in tre eventi di selezione. Una giuria esperta sceglierà, per ciascun evento, quattro progetti che accederanno alla finale al Teatro Golden di Palermo.

Il “Rock10elode – Green Music Contest” è dedicato a giovani cantautori, interpreti e band, tutti under 25, che presentano musica originale. Inoltre, almeno il 50% dei membri delle band deve avere meno di 25 anni, mentre l’età massima per gli altri membri è di 35 anni. Le selezioni inizieranno a Cinisi, seguite da due eventi al Parco Uditore di Palermo.

Prima della finale, i dodici finalisti parteciperanno a cinque workshop gratuiti che tratteranno argomenti come il songwriting, la gestione di eventi culturali sostenibili e la produzione musicale con software digitali. La sostenibilità sarà un tema centrale nel contest, con l’obiettivo di promuovere pratiche rispettose dell’ambiente durante gli eventi.

Il vincitore del concorso avrà come premio la registrazione del proprio brano negli Indigo Studios e la realizzazione di un videoclip. Il progetto è sostenuto dall’associazione Rock10elode in collaborazione con vari partner, tra cui la Mobilitazione sociale e il Comune di Cinisi, oltre a ricevere il contributo della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La partecipazione è gratuita: gli artisti possono candidare il proprio brano originale compilando un form online entro la scadenza indicata.

