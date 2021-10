“Le recenti pagine di cronaca raccontano di un preoccupante aumento della violenza c.d. occasionale, non legata a fenomeni di criminalità organizzata. Non c’è giorno in cui non si riporti di episodi di risse e aggressioni, quando non di uccisioni per futili motivi. Sembra che, alla fine, la pandemia non ci abbia affatto reso persone migliori. Sembra quasi che si sia giunti al punto di non ritorno di un percorso di educazione alla violenza e all’aggressività iniziato un po’ d’anni fa. Ma non si può cedere alla deriva valoriale. Non tutto è perduto e la possibilità di invertire la rotta e di creare un mondo migliore esiste ancora. Il culto della violenza occupa gli spazi lasciati vuoti dalla cultura. La forza dei muscoli cerca di soppiantare quella della ragione e diffondersi per il tramite di modelli culturali pericolosi, soprattutto per i giovani. Parlando con ragazzi in adolescenza, sarà molto difficile che sappiano dire di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Gandhi, Madre Teresa di Calcutta o Martin Luther King, ma possiamo essere ragionevolmente certi che conoscano benissimo la famiglia Savastano o Samurai o Pablo Escobar. È davvero questa la società che vogliamo per i nostri figli?”. Lo sottolinea Meritocrazia Italia.





