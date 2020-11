La nuova era di Pinocchio

L’IMPULSO inconscio dell’era digitale non è semplicemente quello di migliorare la tecnologia per rispondere meglio a una domanda sempre più crescente e più esigente, ma potrebbe in ultima analisi essere quello di sondare e sfidare l’umanità stessa. Il cambiamento in corso nella società e negli individui non deve essere visto come un episodio passeggero che non influisce sulla resilienza del soggetto umano. La trasformazione digitale non è qui solo per aiutarci, ma per impossessarsi di noi. A livello globale, la società sta entrando in una. Una crisi che nasce dal conflitto tra i resti della cultura alfabetica e quella digitale vorace.

Chiamo questo fenomeno “Pinocchio 2.0”. La storia di Pinocchio è il più famoso contributo dell’Italia moderna alla mitologia e molte persone in Africa, Asia o Oceania conoscono il piccolo burattino meglio di qualsiasi mito greco o romano. La ragione della continua attualità di un mito è perché riflette una profonda preoccupazione per la condizione umana. La mia interpretazione del mito italiano è che corrisponde a una profonda crisi d’identità vissuta dai giovani lavoratori che avevano lasciato le loro fattorie in Toscana per lavorare nelle fabbriche di Torino e Milano durante la prima rivoluzione industriale. Questi giovani, quando avevano l’opportunità di tornare in fattoria, si trovavano fuori posto; non riconoscevano i ritmi flessibili della vita agricola, essendo stati trasformati in prolungamenti della catena di montaggio meccanico e prefigurando i gesti robotici di Charlie Chaplin in Tempi moderni.

Né questi giovani lavoratori sarebbero stati riconosciuti dalla famiglia e dai coetanei che avevano lasciato. Il punto mitico della narrazione è il profondo desiderio di Pinocchio di diventare umano. È questa interpretazione che fornisce la migliore spiegazione di come Collodi abbia immaginato la funzione della balena che dopo la tempesta ha sputato Geppetto e Pinocchio finalmente in carne e ossa su un terreno solido. Lo stomaco della balena si presenterebbe idealmente come matrice per realizzare la metafora della produzione di vita organica.

I bit

Il nuovo Pinocchio non è fatto di legno, ma di bit. Dalla meccanica all’elettronica, la domanda dell’essere umano si ripropone. L’evoluzione sul web provoca anche una crisi di identità e una serie di film hollywoodiani come Bladerunner I e II, AI, I Robot, The Matrix e Ready Player One propongono nuovi modelli di umanità da considerare. A questa lista dobbiamo purtroppo aggiungere The Social Dilemma perché quello che quel documentario molto attuale mostra non è un modello da emulare ma assolutamente da evitare. Parte della crisi epistemologica è quei milioni di bambini manipolati, non solo dai social media, ma dagli algoritmi che funzionano sulla loro mente e sul loro cuore, sconosciuti a loro, ai loro genitori o ai loro educatori. Quel film insegnerebbe loro all’istante cosa succede alla loro testa, cioè che il loro libero arbitrio che danno per scontato non è poi così libero.

Giovani iperconnessi

I giovani d’oggi vivono la parte più lunga e coinvolgente della loro giornata a pochi centimetri dallo schermo del loro cellulare o da altri artefatti tecnologici: ipad, notebook, iphone. La loro mente viene esternalizzata attraverso lo schermo e ogni soggetto divulga la propria intimità nei blog e negli altri social network, per avere un accesso più facile agli altri schermi del mercato della comunicazione multimediale. Le nuove generazioni si sono esternalizzate in rete, nei social media, nel cloud computing, nelle tracce che lasciano nei Big Data, dove si crea un nuovo tipo di inconscio, l’inconscio digitale che cresce continuamente e si nutre delle tracce che lasciamo attraverso la navigazione e i nostri spostamenti quotidiani.

Ma Pinocchio 2.0 vuole davvero superare l’attuale industrializzazione digitale? I bambini vittime del dilemma sociale non sanno nemmeno che c’è un problema. Ma questa volta non è la meccanizzazione ad essere in discussione, ma il problema surrettizio dell’algoritmo e della sofisticazione della mente, per non dire più semplicemente l’elettrificazione dell’umanità. Per Pinocchio 2.0 la sfida nel prossimo futuro sarà quella di superare non solo la robotica ma anche l’intelligenza artificiale per tornare a essere un soggetto maturo, capace di affrontare problemi che vanno oltre la digitalizzazione.

Come uscire dalla robotizzazione

C’è un messaggio per gli educatori? Forse non solo per loro, ma più probabilmente per tutti noi. La domanda è come uscire dalla nostra stessa robotizzazione. Una domanda pedagogica di base è: cosa vogliamo mantenere delle caratteristiche dell’uomo del passato, cioè essere responsabili delle sue azioni e vivere secondo principi e valori civici. Tutto questo è oggi tanto a rischio quanto la democrazia che da esso dipende. Il ruolo della scuola, anche se fondamentale e più urgente dell’inutile esercito, è completamente ignorato, sotto-finanziato e lasciato come un ripensamento su come costruire una nazione. I bambini fin dalla più tenera età, perché giocano con gli smartphone fin dalla più tenera età, dovrebbero essere istruiti su come usarli e su come proteggersi da questo uso.

Derrick De Kerckhove è direttore del Programma McLuhan in Cultura e Tecnologia. Parteciperà al convegno Didattiche 2020 –Trasgredire, Connettere, Trasformare organizzato da Erickson (13/14 novembre, in streaming): due giornate di incontro e dialogo con professionisti del mondo della scuola e della formazione, per interrogarsi sul ruolo fondamentale che la scuola ha nello sviluppo educativo, culturale e sociale per le nuove generazioni e trovare soluzioni per sviluppare un sistema formativo integrato che utilizzi anche gli ambienti digitali come spazio di crescita e di confronto