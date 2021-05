Come stanno gli italiani dopo quasi due anni di pandemia? I giovani, le famiglie, gli anziani. In che cosa credono ancora, quali segni hanno lasciato nelle nostre esistenze, sull’economia, sugli stili di vita, la battaglia contro il Covid, le quarantene, la scuola a distanza? Crediamo ancora nel futuro? Cerca di rispondere a queste domande il corpo “Rapporto Italia” dell’Eurispes, presentato ieri a Roma, una messe di dati che provano a raccontare, capitolo per capitolo, dai diritti civili alla partecipazione politica, da ciò che mangiamo agli stereotipi razzisti di cui non riusciamo a liberarci, come stanno e cosa sperano oggi gli italiani. E se tra i giovani si è ingenerata, secondo l’Eurispes, una “apatia di valori”, anche se i ragazzi in realtà e l’hanno messa tutta per “restare piedi da soli” si dimostra altissima la fiducia degli italiani in alcune istituzioni, a cominciare dal presidente della Republbica e delle Forze dell’Ordine.

ISTITUZIONI E FORZE DELL’ORDINE

Il consenso per il presidente della Repubblica si fa più forte: ad esprimere affidamento nei confronti del presidente Mattarella nel 2021, è una quota di cittadini pari al 57,7% con un aumento di 2,8 punti percentuali rispetto al 54,9% dello scorso anno. Sale la fiducia anche verso il Parlamento, che raccoglie nel 2021 raccoglie l’apprezzamento del 34,4% dei cittadini, lo scorso anno il 25,4% degli italiani si diceva fiducioso. Si tratta del dato migliore degli ultimi 10 anni. Al contrario cala la fiducia nella magistratura, passando dal 49,3% registrato nel 2020 al 47,7% raggiunto nel 2021.

Le Forze dell’ordine e le Forza armate continuano ad essere un punto di riferimento importante: sette cittadini su dieci si affidano a queste istituzioni della Repubblica. Massimo l’apprezzamento nella Polizia di Stato che si mantiene stabile rispetto al 69% dei consensi dello scorso anno e, nel 2021, totalizza il 69,2%. Sostanzialmente stabile il gradimento nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, al 64,7% del 2021, e quello nei confronti della Guardia di Finanza, al 67,7%. L’Esercito Italiano ha la fiducia del 71,5% degli italiani, mentre a dirsi fiduciosi nell’Aeronautica Militare sono il 72,6% dei cittadini, nella Marina Militare, il 73,6%. Larghissimo poi l’apprezzamento per i Vigili del Fuoco, all’87,7%, e per la Protezione Civile, al 77,2%. Cala invece la fiducia degli italiani nell’operato dei presidenti delle regioni e della pubblica amministrazione in generale.

I GIOVANI

Quasi tutti i valori ai quali nel recente passato i giovani davano importanza rispetto hanno registrato un calo sostanziale”, si legge nel Rapporto Italia 2021. “Un netto crollo, rispetto alle rilevazioni degli altri anni, è registrato nella posizione dei valori come “una vita onesta” (-22,5%), “il rispetto della legge” (-21,2%), “seguire ideali, princìpi” (- 19,4%), “indipendenza personale, libertà” (-19%), una posizione, quest’ultima, che può essere messa in relazione alle misure di restrizione delle libertà di movimento applicate dalle autorità pubbliche in periodo di crisi pandemica”. Nello stesso gruppo di valori soggetti ad un netto declino di importanza per i giovani rientra l’istruzione (-20,8%). Naturalmente grazie all’esistenza di Internet, nel periodo delle restrizioni dell’isolamento fisico i giovani si sono adattati in modo rapido alle nuove condizioni di apprendimento e di comunicazione. Ma – evidenziano i ricercatori – una cosa è utilizzare i dispositivi informatici per l’intrattenimento, la visione di foto e video; una cosa ben diversa sono le lezioni in aula, gli incontri di persona con gli amici, i festeggiamenti in comune dei compleanni e persino eventi importanti come la consegna dei diplomi. Inoltre, durante questo periodo, il ruolo dell’istruzione come ascensore sociale è diminuito in modo significativo, rileva ancora l’Eurispes. Una valutazione amara, quasi sconfortata.

I giovani, però, hanno risposto all’evento della crisi pandemica, sottolinea il rapporto “concentrandosi sui valori che consentono ad una persona di ‘stare in piedi’ da sola, di contare non tanto sul sostegno dello Stato quanto piuttosto sui propri sforzi e il supporto dei propri familiari”. “E’ significativo che tra gli intervistati, rispetto ai risultati dell’indagine del 2018, il massimo incremento sia stato registrato dai valori ‘affari’ (+10,4%) e ‘bellezza’ (+11,2%)”.

I DIRITTI CIVILI

Il rapporto mette in evidenza che, per quanto concerne la tutela giuridica alle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, si assiste a una leggera flessione nella percentuale di persone favorevoli (64,4%) rispetto all’anno precedente (67,8% nel 2020). Inoltre, rispetto al dato registrato nel 2016 (67,6%) anno di entrata in vigore della legge Cirinnà che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili, si assiste a “una perdita, seppur contenuta, di consensi”, ancor più netta rispetto ad anni addietro, quando ad esempio nel 2014 i consensi raggiungevano il 78,6%. “La causa può essere individuata nella maggiore problematizzazione sviluppata nel corso degli anni intorno al tema in esame, che pone in luce i molteplici risvolti diretti ed indiretti, reali o presunti, come il timore di un indebolimento dell’istituto del matrimonio”, dice Eurispes.

Eutanasia

Su un altro tema, l’eutanasia, “il consenso nel corso degli ultimi anni fa registrare un andamento ondivago”: nel 2021 le persone che si sono espresse favorevolmente sono pari al 70,4% con una perdita di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2020 (75,2%) mentre risulta più contenuta rispetto al 2019 (73,4%). Si tratta di un dato comunque in forte ascesa rispetto a qualche anno fa (55,2% di favorevoli nel 2015 e 59,9% nel 2016).

Rispetto poi alla possibilità di ricorrere al suicidio assistito e quindi di avvalersi dell’ausilio di un medico per porre fino alla propria vita, “i dati ci restituiscono l’immagine di un Paese che mostra ancora una forte chiusura”. Infatti, ben oltre la metà degli intervistati, pari al 57,6% si dichiara contrario. Un lieve aumento rispetto al 2020 (54,6%), ma nel 2019 i contrati erano il 60,6%. In realtà altre ricerche dimostrano, invece, un forte interesse degli italiani a nel chiedere una libera determinazone del proprio fine vita. La possobilità di ricorrere alla fecondazione eterologa, già legale nel nostro paese, incontra il favore del 57,5% degli intervistati, mentre sulla maternità surrogata il 59,2% degli intervistati si dichiara invece contrario.

Coppie gay

Coppie gay: sì al matrimonio tra persone dello stesso sesso da parte del 58,4% del campione, dato abbastanza in linea con quello registrato nel 2020 (59,5%) mentre risulta decisamente in aumento rispetto alle opinioni espresse nel 2019 (50,9%). Per quanto riguarda la possibilità di adottare bambini per le coppie omosessuali, il 44,3% del campione si dichiara favorevole, a fronte del 55,7% degli intervistati che invece si dichiara contrario. “C’è da evidenziare una costante apertura a tale possibilità: si è passati dal 31,1% dei consensi nel 2019 al 42% nello scorso anno”.

Per l’Eurispes, “questi dati vanno analizzati e compresi alla luce dei mutamenti intervenuti nella società negli ultimi anni, con una maggiore apertura da parte del mondo cattolico e della Chiesa in particolare, grazie al messaggio di Papa Francesco, cui fanno da contraltare le posizioni di partiti politici fortemente conservatori i quali difendono la ‘vera famiglia’ la cui unica composizione possibile è quella formata da un uomo e da una donna”.

L’ECONOMIA

La pandemia ha colpito duro sul fronte economico. Otto italiani su dieci (79,5%) avvertono un peggioramento dell’economia nazionale negli ultimi dodici mesi. A sottolineare l’eccezionalità della crisi generata dalla pandemia è il confronto con le risposte registrate nei 5 anni precedenti, sebbene la domanda fosse posta in modo diverso non avendo naturalmente, in quegli anni, alcun riferimento al Covid-19. Negli ultimi sei anni infatti è sempre prevalsa l’idea di una sostanziale stabilità nell’andamento della situazione economica del Paese e le opinioni sul peggioramento coinvolgevano meno della metà degli intervistati ad eccezione del 2017, ma ancora più impietoso è il confronto tra le risposte di quanti avvertivano un miglioramento che dal 2016 in poi non sono mai scese sotto il 12%, con dei picchi nel 2016 (17,3%) e nel 2018 (16,6%), mentre quest’anno si fermano al 3,8%.

Le aree dove la maggior parte del campione denuncia un netto peggioramento sono il 61,6% al Centro; il 58,9% Sud; il 57,7% Nord-Ovest, ad eccezione del Nord-Est in cui le risposte per questa opzione si fermano poco al di sotto del 50%. Nel complesso sono i cittadini del Nord-Ovest a constatare con maggiore frequenza un peggioramento della situazione economica del Paese