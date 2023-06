Giovani imprenditori, prima tappa del Roadshow Innovazione Piemonte

Prima tappa nella città di Alessandria del Roadshow Innovazione Piemonte targata ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Regione Piemonte, il CSI Piemonte e con l’alto patrocinio del Comune di Alessandria. L’obiettivo era valorizzare le competenze, divulgare i temi del digitale, creare connessioni tra i diversi stakeholder del mondo innovazione e a sostenere l’ecosistema delle imprese e del territorio piemontese connettendolo con le migliori eccellenze e best practise dell’ecosistema paese. “Siamo lieti del grande successo di questo primo importante appuntamento del nostro Road Show Innovazione Piemonte, a dimostrazione di come questa regione sia non solo aperta al mondo del digitale ma anche particolarmente sensibile verso i giovani e le imprese con l’obiettivo di sostenere il territorio”, ha dichiarato il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri. “Un ringraziamento particolare alla città di Alessandria che ci ha ospitati per questa prima tappa e all’importante collaborazione che abbiamo avviato con il CSI Piemonte e la Regione Piemonte con il quale vogliamo dare voce e supporto alle eccellenze del territorio, alle startup e alla valorizzazione dei giovani talenti mettendoli a contatto con il meglio dell’ecosistema innovazione italiano ed europeo”.

La prima tappa, ospitata all’interno della Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Alessandria, ha visto l’apertura con i saluti istituzionali di Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria, e di Fabrizio Spada, Responsabile relazioni istituzionali uffici del Parlamento Europeo in Italia. A seguire l’intervento delle autorità cittadine con il Prorettore Prof. Roberto Barbato, Università del Piemonte Orientale, e il Prof. Egidio Rangone, membro Consiglio di Amministrazione Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. A seguire di notevole impatto la testimonianza di Anna Cavallo, Responsabile direzione trasformazione digitale – CSI-Piemonte, e Claudio Lubatti, Responsabile relazione ecosistema innovazione Intesa Sanpaolo Innovation Center, i quali hanno evidenziato le importanti opportunità e progettualità a servizio del territorio piemontese e dell’ecosistema innovazione. Infine, le testimonianze dal mondo startup con la voce di alcuni casi di eccellenza dal mondo delle imprese innovative con Martina Lamperti, Co-founder e Circular Economy Manager Krill design. Stefano Richaud CEO & Founder Ecoplasteam, Joshua Priore CEO & Founder Worldz e Barbara Grimaldi, Chief Marketing Manager Worldz, e Federico Scazzieri, Responsabile Sales Development Cubbit.