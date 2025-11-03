19.3 C
Giovani europei: la democrazia è in crisi ma si spera

Da stranotizie
Poco più della metà dei giovani europei preferisce la democrazia rispetto ad altre forme di governo. Questo emerge dall’ultimo report della fondazione tedesca TUI, dal titolo “Young Europe”, che ha coinvolto 6.703 persone tra i 16 e i 26 anni in paesi come Germania, Francia, Spagna, Italia, Grecia, Polonia e Gran Bretagna.

Secondo i dati, meno di sei giovani su dieci considerano la democrazia come la migliore forma di governo, mentre un giovane su cinque ritiene accettabile, in certe circostanze, un governo autoritario. In Polonia, Spagna e Francia, circa il 50% favorisce la democrazia, con l’Italia al 56% e la Germania al 71%. Il supporto per la democrazia è particolarmente basso tra i giovani di destra e quelli economicamente svantaggiati.

Marco Mascia, presidente del Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca”, sottolinea che questi dati sono preoccupanti. Ad oggi, i principi dello Stato di diritto sono in pericolo e si registrano restrizioni delle libertà individuali. L’aumento della spesa militare potrebbe portare a tagli nei servizi sociali. Solo il 6% del campione è soddisfatto del funzionamento della democrazia nel proprio paese, mentre il 48% percepisce un rischio per la democrazia.

Il report ha anche indagato la percezione dell’Unione Europea, evidenziando un quadro confuso: sebbene i giovani siano favorevoli all’esistenza dell’UE, desiderano un cambiamento. Problemi come il costo della vita e la difesa contro minacce esterne dominano le loro preoccupazioni. Solo il 39% ritiene l’UE democratica e il 15% si sente rappresentato dal Parlamento europeo.

Infine, Mascia suggerisce l’importanza di investire nell’educazione democratica per garantire che i giovani possano affrontare le sfide future e promuovere una cultura di pace e rispetto.

