Giovani e tecnologia: la Calabria verso un futuro innovativo

La nuova generazione di nativi digitali ha il potenziale per apportare pragmatismo e innovazione, trasformando le sfide della Calabria in opportunità concrete per un futuro sostenibile e competitivo, con le elezioni regionali come test fondamentale.

L’Europa affronta questioni legate all’invecchiamento della popolazione, alla transizione energetica e alla necessità di infrastrutture moderne. In Calabria, queste sfide assumono un significato ancora più rilevante, diventando emergenze quotidiane. Il territorio si trova di fronte a una scelta cruciale: continuare con le logiche del passato oppure accogliere il protagonismo di una nuova generazione. I nativi digitali, esperti di tecnologie e innovazione, sono i più adatti a leggere il futuro e a progettare modelli di sviluppo sostenibili. Tuttavia, in ambito politico, spesso restano emarginati, mentre i vecchi schemi continuano a prevalere.

Il rilancio della Calabria richiede una classe dirigente giovane e competente, capace di rompere le inerzie consolidate. Non si tratta semplicemente di inserire volti nuovi come “quote”, ma di costruire un cambiamento autentico. La regione ha bisogno di una combinazione di visione, pragmatismo e idealismo.

Affidarsi ai giovani equivale a investire nel futuro, superare le rendite di posizione e restituire vigore a un territorio che non può permettersi di perdere i suoi giovani talenti. La Calabria ha l’opportunità di cambiare rotta oggi stesso. È necessario un salto di qualità nelle istituzioni e aprire spazi di responsabilità concreti per chi porta nuove energie e linguaggi. Non si tratta di una conflittualità generazionale, ma di creare un’alleanza che valorizzi l’esperienza, senza soffocare l’innovazione. I giovani devono partecipare attivamente ai processi decisionali, diventando protagonisti di un progetto condiviso.