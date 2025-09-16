21.9 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Politica

Giovani e politica: protagonisti del futuro dell’Italia

Da StraNotizie
Lorenzo de’ Medici sosteneva che non c’è certezza nel domani. Oggi, l’impegno politico dei giovani dimostra il contrario: la loro partecipazione è fondamentale per costruire un futuro sicuro. I giovani sono i futuri adulti, ed è da loro che deve partire il cambiamento. Se ognuno si dedica a migliorare la propria realtà, possiamo contribuire insieme al progresso collettivo, testimoniando un amore per l’Italia.

Per troppo tempo, alcuni partiti politici hanno descritto i giovani come svogliati e disinteressati, consapevoli che il vero potere risieda nella loro capacità di rompere gli schemi e creare alternative. Tentare di scoraggiarli è stato un modo per neutralizzarli. Io sono orgogliosa di far parte di quella parte politica che, fin dall’inizio, ha valorizzato i movimenti giovanili, sostenendo la crescita individuale attraverso la militanza. Oggi, la nostra battaglia consiste nel conquistare spazi nei Consigli Comunali, Regionali e anche a livelli più alti delle istituzioni, per garantire che le istanze delle nuove generazioni siano rappresentate e per aiutare il Paese.

Attualmente, ho l’onore di rappresentare in Consiglio Comunale Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. Spero che il mio impegno possa ispirare molti altri giovani a unirsi a noi per assumere la responsabilità del futuro. Il futuro non è un dono, ma una responsabilità che ci appartiene.

