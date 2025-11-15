20.6 C
Giovani e logistica: studenti italiani al Parlamento Europeo

Giovani e logistica: studenti italiani al Parlamento Europeo

Dieci studenti provenienti da diverse regioni italiane hanno visitato il Parlamento Europeo grazie all’Unione Interporti Riuniti (UIR), nell’ambito del concorso nazionale “Movimenta le tue idee 2025”. Questa iniziativa, che è alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani nei temi della logistica, dell’intermodalità e della sostenibilità dei trasporti.

La delegazione, guidata dal segretario generale Gianfranco de Angelis, è stata ricevuta a Bruxelles dall’europarlamentare Paolo Borchia. Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di assistere ai lavori della Commissione Attività Produttive, vivendo così in prima persona il funzionamento delle istituzioni europee. Questa esperienza ha permesso loro di approfondire le dinamiche legislative che influenzano le politiche dei trasporti, fornendo una comprensione pratica e diretta della legislazione europea in questo campo.

